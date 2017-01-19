Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Valilikten YGS'ya girecek öğrenciler için uyarı

Valilikten YGS'ya girecek öğrenciler için uyarı

İstanbul Valiliği tarafından YGS'ye girecek öğrenciler için yapılan nüfus cüzdanı açıklamasında, “Nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir” denildi.

Valilikten YGSya girecek öğrenciler için uyarı

19 Ocak 2017 14:42

İstanbul Valiliği tarafından YGS'ye girecek öğrenciler için nüfus cüzdanı açıklaması yapıldı. 2017 yılı YGS’ye girecek olan öğrencilerin mevcut nüfus cüzdanlarının ve geçici kimlik belgelerinin geçerli olmadığı iddiası üzerine nüfus cüzdanlarını değiştirmek için ilçe nüfus müdürlüklerine yoğun şekilde başvuruda bulunduğu belirtildi. Açıklamada öğrencilerin mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerini yeni kimlik kartlarını teslim alıncaya kadar kullanabilecekleri ifade edildi.

İstanbul Valiliği tarfından yapılan yazılı açıklamada, “2017 yılı YGS’ye girecek olan öğrencilerin, mevcut nüfus cüzdanlarının ve geçici kimlik belgelerinin geçerli olmadığı iddiası üzerine son günlerde yoğun bir şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerimize Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda bulundukları tespit edilmiştir.
Bu kapsamda nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın 09.01.2017 tarih ve 4750 sayılı yazıları ile uygulamanın bu doğrultuda yapılması, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir” denildi. 

Etiketler: kimlik, YGS


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!