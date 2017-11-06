Valinin kredi kartına inceleme

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Yılmaz yaptığı gündem dışı konuşmada, eski Giresun Valisi Hasan Karahan’a Giresun’da görev yaptığı dönemde verilen 175 bin lira limitli kredi kartını meclis gündemine getirdi. CHP Grubu adına sözlü önerge veren Yılmaz “Sayıştay denetçisi tarafından kanuna aykırı bulunan kredi kartı ne zaman verilmiştir? Ne kadar harcama yapılmıştır. Söz konusu bu kredi kartını bugün Giresun Valiliği görevini sürdürmekte olan valimiz de kullanmakta mıdır?” sorularını yöneltti.

CHP Bulancak İl Genel Meclisi üyesi Ömer Mustafa Yılmaz verdiği yazılı önergede “Giresun İl Özel İdaresi'ne ait banka kredi kartı dönemin Valisi Hasan Karahan’a hangi amaçla ne zaman verilmiştir. Şayıştay raporunda sözü geçen kartla ilgili zimmet, kişi borcu, geri ödeme gibi işlemler yapılmış mıdır?” soruları yer aldı.

CHP Meclis üyeleri tarafından verilen yazılı ve sözlü önergelerinin incelenmesi için mecliste ilgili komisyon tarafından inceleme yapılması için kabul edildi.

Öte yandan Vali Hasar Karahan, geçtiğimiz Haziran ayında Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Giresun'dan Denizli Valiliği'ne atanmıştı.