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Valinin kredi kartına inceleme

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel başkanlığında başlayan Kasım ayı toplantılarının ilk gününde Giresun eski Valisi Hasan Karahan’a Özel İdare tarafından verilen 175 bin lira limitli kredi kartı gündeme geldi.

Valinin kredi kartına inceleme

06 Kasım 2017 14:42

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Yılmaz yaptığı gündem dışı konuşmada, eski Giresun Valisi Hasan Karahan’a Giresun’da görev yaptığı dönemde verilen 175 bin lira limitli kredi kartını meclis gündemine getirdi. CHP Grubu adına sözlü önerge veren Yılmaz “Sayıştay denetçisi tarafından kanuna aykırı bulunan kredi kartı ne zaman verilmiştir? Ne kadar harcama yapılmıştır. Söz konusu bu kredi kartını bugün Giresun Valiliği görevini sürdürmekte olan valimiz de kullanmakta mıdır?” sorularını yöneltti.

CHP Bulancak İl Genel Meclisi üyesi Ömer Mustafa Yılmaz verdiği yazılı önergede “Giresun İl Özel İdaresi'ne ait banka kredi kartı dönemin Valisi Hasan Karahan’a hangi amaçla ne zaman verilmiştir. Şayıştay raporunda sözü geçen kartla ilgili zimmet, kişi borcu, geri ödeme gibi işlemler yapılmış mıdır?” soruları yer aldı.

CHP Meclis üyeleri tarafından verilen yazılı ve sözlü önergelerinin incelenmesi için mecliste ilgili komisyon tarafından inceleme yapılması için kabul edildi.

Öte yandan Vali Hasar Karahan, geçtiğimiz Haziran ayında Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Giresun'dan Denizli Valiliği'ne atanmıştı.  

Etiketler: Hasan Karahan, vali

 

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