Valinin ‘sözü’ üzerine yol trafiğe açıldı

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Kahta ilçe istikametine giden Hamza K. yönetimindeki plakasız motosiklet seyir halinde iken plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü otomobil ile kayıplara karıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hamza K. ve engelli olduğu öğrenilen Yaşar Çetinkaya (21) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar Çetinkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı

Daha önceki yıllarda da aynı bölgede meydana gelen kazadan dolayı Yunus Emre Mahallesi sakinleri yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlar hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Zaman zaman polis ile vatandaşlar arasında gerginlikler yaşandı. Vatandaşlar daha önceki yıllarda bu bölgede sürekli kazaların meydana geldiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını öne sürdü.

Vatandaşlar kaza yerine Vali ve Emniyet Müdürü gelmeden yolu açmayacaklarını ifade etti. Olay yerine özel hareket polisleri de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Kaba’nın tüm uğraşlarına rağmen yolu trafiğe açmayan vatandaşların talebi Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya iletildi. Kaza yerine gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı, vatandaşların alt veya üst geçit ile ışıklandırma taleplerini dinledikten sonra sorunu çözeceğine dair söz verdi.

Vali Nurullah Naci Kalkançı, Vali Nurullah Kalkancı’nın sözü üzerine vatandaşlar yolu trafiğe açtı. Vali Nurullah Naci Kalkancı, verdiği söz üzerine vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş

