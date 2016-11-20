Olay, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. A.K. (24) isimli şahıs, elindeki valizle birlikte X-Ray cihazından geçtiği esnada alarm çaldı. Bunun üzerine arama yapan güvenlik ekipleri ile polis ekipleri, valiz içerisinde; 1 adet Z kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, kutu içerisinde 100 adet dolu fişek, faturası ve ruhsatı olmayan 1 adet markasız tek kırma tabir edilen tüfek, 25 adet saçma ve 25 adet tek kurşun olmak üzere toplam 50 adet dolu fişek ele geçirdi.

Valizin sahibi A.K. ise ifadesinde, söz konusu silah ve mermileri memleketi Uşak’a götürmek istediğini, fatura ve ruhsatı olmadığını beyan etti. Polis ekipleri olayla alakalı tahkikat başlattı.

