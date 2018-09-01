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Valizden kadın çıktı!

Sarp Sınır Kapısı'nda valiz içinde Türkiye’ye kaçak yollardan sokulmak istenen Özbekistan uyruklu kadın yakalandı.

Valizden kadın çıktı!

01 Eylül 2018 13:57
Valizden kadın çıktı! - Tıkla İzle

Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü personeli, Sarp Sınır Kapısı'ndan polis-pasaport işlemlerini yaptırarak ülkeye giriş yapmak isteyen ve elindeki siyah renkli büyük valizle bekleyen Gürcistan vatandaşı G.P. (24) isimli erkek şahsın hareketlerinden şüphelendi. Polis memurları şahıstan valizini açmasını istedi. Valizin açılması üzerine içinden Özbekistan vatandaşı olduğu tespit edilen F.T. (27) isimli kadın çıktı. Kadının üzerinden çıkan kimliğin Emniyet Şube Müdürlüğünce yapılan sorgulamasında, 5 yıl süreyle yurda giriş yasağı olduğu tespit edildi. 

Yakalanan F.T ile G.P. gözaltına alınırken olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.  

Temel Okur

 

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