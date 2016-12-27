Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, halen 70 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanmadığı bildirildi. Kent merkezinde bulunan ana arterin ise tamamen açık olduğu; Gevaş, Bahçesaray, Çaldıran, Başkale, Gürpınar ve Çatak ilçelerindeki 70 mahalle yolunun açılması çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, yoğun kar ve tipi nedeniyle önceki gün ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolunun da 2 günlük çalışma neticesinde bugün ulaşıma açıldığı bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağının tahmin edildiği, hava sıcaklıklarında ise 1 ila 3 derece düşüş olmasının beklendiği belirtilerek, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların duyarlı davranmaları istendi.

Murat Dalgın

VAN