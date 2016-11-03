Van Baro Başkanlığının olağan genel kurulundan sonra yapılan itirazlar üzerine 4 üyenin yönetim kurulu üyeliklerinin düşürülmesinin ardından dün yedek üyelikten asilliğe dahil edilen 3 üye istifa etti. Bu sabah da Van Barosu Başkan Yardımcı Av. Zülküf Uçar ve Van Barosu Saymanı Av. Doğan İlhan ile yedek üyeler Av. Şahin Şahinoğlu ve Av. Turan Ece de istifa etmek üzere dilekçelerini Baro Başkanlığına sundu. Avukatlar tarafından verilen dilekçede, yönetim kurulu organ seçimlerinin hemen ertesi günü kıdemleri yetmeyen meslektaşlarının yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerinden düşürülmesi için Yüksek Seçim Kuruluna başvuru yapıldığı belirtildi. Dilekçede, “Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararla meslektaşlarımızın yönetim kurulu üyeliklerinin iptaline karar verilmiştir. Seçim sonrasında baromuzun birçok organına kıdemi yetmeyen meslektaşlarımız seçilmiş olmalarına rağmen yalnızca yönetim kuruluna seçilen asil ve yedek üyeler açısından itirazın yapılması düşündürücü olup, bu hususu tüm meslektaşlarımızın takdirlerine sunuyoruz” denildi.

Avukatlık Kanunu gereği üye sayısı 250’den fazla olan barolar için yönetim kurulu üye sayısının 10 asil ve 10 yedek olması gerekiyor. Van Barosunda şimdiye kadar 11 kişinin üyeliklerinin düşürülmesiyle yasa gereği yeniden olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor.

Atilla İdiz