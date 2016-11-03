Diğer
Kategoriler

Van Barosunda 7 kişi istifa etti

Van Baro Başkan Yardımcısı Av. Zülküf Uçar ve Baro Saymanı Av. Doğan İlhan ile birlikte toplam 7 kişi istifa etti.


03 Kasım 2016 17:17

Van Baro Başkanlığının olağan genel kurulundan sonra yapılan itirazlar üzerine 4 üyenin yönetim kurulu üyeliklerinin düşürülmesinin ardından dün yedek üyelikten asilliğe dahil edilen 3 üye istifa etti. Bu sabah da Van Barosu Başkan Yardımcı Av. Zülküf Uçar ve Van Barosu Saymanı Av. Doğan İlhan ile yedek üyeler Av. Şahin Şahinoğlu ve Av. Turan Ece de istifa etmek üzere dilekçelerini Baro Başkanlığına sundu. Avukatlar tarafından verilen dilekçede, yönetim kurulu organ seçimlerinin hemen ertesi günü kıdemleri yetmeyen meslektaşlarının yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerinden düşürülmesi için Yüksek Seçim Kuruluna başvuru yapıldığı belirtildi. Dilekçede, “Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararla meslektaşlarımızın yönetim kurulu üyeliklerinin iptaline karar verilmiştir. Seçim sonrasında baromuzun birçok organına kıdemi yetmeyen meslektaşlarımız seçilmiş olmalarına rağmen yalnızca yönetim kuruluna seçilen asil ve yedek üyeler açısından itirazın yapılması düşündürücü olup, bu hususu tüm meslektaşlarımızın takdirlerine sunuyoruz” denildi.
Avukatlık Kanunu gereği üye sayısı 250’den fazla olan barolar için yönetim kurulu üye sayısının 10 asil ve 10 yedek olması gerekiyor. Van Barosunda şimdiye kadar 11 kişinin üyeliklerinin düşürülmesiyle yasa gereği yeniden olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor. 

Atilla İdiz

Etiketler: baro, istifa, van


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!