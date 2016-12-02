Başkale ilçesinde geç saatlerde başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği ilçede 119 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bir süre elektrik verilemezken, okullar ise bugün tatil edildi. Başkale Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, ilçede devam eden yağıştan dolayı eğitim öğretime bir gün süreyle ara verdiklerini bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise ilçede hava sıcaklığının 4 ile 5 derece düştüğünü ve yağışın yarın da devam edeceğini belirttiler.

Engin Ertürk