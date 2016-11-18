Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ve 4 belediye yetkilisi, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Bekir Kaya ve Peyzaj Mimarı Zelal Tanlı, "PKK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.