Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0

Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Aydın xx, Muhammed Yıldız xx, Emre Demirel xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Bilal Özhan x (Tahir Kurtuluş dk. 79 x), Mutlu İlengöz xx, Serdar Cansu xx, Uğur Karakoç x, Ahmet Şahbaz x, Güney Tutcuoğlu x (Soner Birinci dk. 65 x), Sedat Komi x (Umut Koray Öz dk. 58 xx), Yakup Demir xx, Barış Sağır xx, Çağrı Tekin x
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Karşıyaka: Erdoğan Açar x, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Arif Cılak x (Görkem Kınay dk. 76 x), Mustafa Aşan xx, Hakan Kuş xx, Battal Demirbilek x (İlyas Kahraman dk. 86 x), Mustafa Değirmenci xx, Harun Atalay x (Anıl Çıracı dk. 83 x), Doğukan İnci xx, Onur Kıntaş xx
Teknik Direktör: Ufuk İskender
Sarı Kartlar: Ahmet Şahbaz (dk. 84), Mutlu İlengöz (dk. 89), Çağrı Tekin (dk. 89) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mustafa Aşan (dk. 74), Battal Demirbilek (dk. 85) Erdoğan Açar (dk. 90) (Karşıyaka)