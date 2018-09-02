Diğer
Kategoriler

Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Karşıyaka ile golsüz berabere kaldı.

Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0

02 Eylül 2018 18:23

Stat: Atatürk 

Hakemler: Yusuf Aydın xx, Muhammed Yıldız xx, Emre Demirel xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Bilal Özhan x (Tahir Kurtuluş dk. 79 x), Mutlu İlengöz xx, Serdar Cansu xx, Uğur Karakoç x, Ahmet Şahbaz x, Güney Tutcuoğlu x (Soner Birinci dk. 65 x), Sedat Komi x (Umut Koray Öz dk. 58 xx), Yakup Demir xx, Barış Sağır xx, Çağrı Tekin x
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Karşıyaka: Erdoğan Açar x, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Arif Cılak x (Görkem Kınay dk. 76 x), Mustafa Aşan xx, Hakan Kuş xx, Battal Demirbilek x (İlyas Kahraman dk. 86 x), Mustafa Değirmenci xx, Harun Atalay x (Anıl Çıracı dk. 83 x), Doğukan İnci xx, Onur Kıntaş xx
Teknik Direktör: Ufuk İskender
Sarı Kartlar: Ahmet Şahbaz (dk. 84), Mutlu İlengöz (dk. 89), Çağrı Tekin (dk. 89) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mustafa Aşan (dk. 74), Battal Demirbilek (dk. 85) Erdoğan Açar (dk. 90) (Karşıyaka)  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç