Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, etkisini sürdüren kar nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.