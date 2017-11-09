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Van Gogh'un tablolarından birinde çekirge bulundu

ABD'nin Kansas City eyaletindeki Kansas Şehir Müzesinde bulunan Vincent Van Gogh tablolarından birinde çekirge bulundu.

Van Goghun tablolarından birinde çekirge bulundu

09 Kasım 2017 09:00

ABD'nin Kansas City eyaletindeki Kansas Şehir Müzesinde Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 128 yaşındaki Zeytin Ağaçları tablosunda çekirge bulundu. Çekirgeyi keşfeden Nelson-Atkins Müzesi'nin yayınladığı basın açıklamasında, çekirgenin Hollandalı sanatçının tablosunun ön planında boya altına sıkışmış halde bulunduğunu belirtti. Uzmanlar, çekirgenin karın ve göğüs kafesinin kayıp olduğunu bildirdi. Zeytin Ağaçları" isimli tablonun Kansas Müzesi'nde kataloglanması sırasında gerçekleşen keşif Van Gogh'un açık havada resim yapmayı sevmesi ile açıklanıyor. Müze müdürü Julin Zugazagoitia, "Van Gogh doğa ile iç içe çalışırdı. Biliyoruz ki açık havada resimlerinin yaparken bir yandan da rüzgar, toz, sinekler ve çekirgelerle de uğraşırdı" dedi. Van Gogh'un 1885'te kardeşine yazdığı mektupta," Alacağınız 4 kanvas üzerinden 100'den fazla sinek toplamış olmalıyım" şeklinde yazdığı bilinmektedir. 

Etiketler: çekirge, tablo, Van Gogh

 

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