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Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Türkiye, kuraklık yönetimiyle ilgili olarak havza bazında ‘Kuraklık Yönetim Planlarını’ hayata geçirmeye devam ediyor.


29 Kasım 2016 14:06

Daha önce Konya ve Akarçay havzalarında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetim planı çalışmaları, Van Gölü havzasında da ekim ayı sonu itibariyle hayata geçirildi. Vali İbrahim Taşyapan’ı makamında ziyaret ederek, projeyle ilgili bilgilendirme yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Daire Başkanı Maruf Aras, Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi sözleşmesinin yüklenici firmalar ile imzalandığını ve projenin başladığını söyledi. Projeyle ilgili detayları paylaşan Başkan Aras, 2019 yılı sonuna kadar 16 havzada, 2023 yılı sonuna kadar ise ülkemizde yer alan 25 havzanın tamamında kuraklık yönetim planlarının hazırlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
Kuraklık konusunda farkındalığın önem taşıdığını ve ülkemizin su kaynaklarının doğru yönetilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Van Valisi Taşyapan da, söz konusu projelerin kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. 

Etiketler: Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planı


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