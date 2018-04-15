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Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu

Van merkez Edremit ilçesi sahilinde başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Van Gölü sahilinde erkek cesedi bulundu

15 Nisan 2018 20:31

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Öğle saatlerinde sahil kenarında dolaşanlar tarafından baş tarafı kanlar içesinde erkek cesedi görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin yakınlarında tabanca da bulundu. Ceset, otopsi için Sosyal Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.  

 

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