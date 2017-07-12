Van Gölü’nde deniz süpürgesiyle temizlik

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Van Gölü İyileştirme Müdürlüğüne ait deniz süpürgesi, İskele sahilinde Van Gölü’ne indirildi. Göl yüzeyinde 5 ay boyunca günde 8 saat hizmet verecek olan deniz süpürgesi, insanların en yoğun olduğu bölgelerde temizlik yapacak. Bir günde 500 bin metrekarelik alanı tarama özelliğine sahip süpürge, tek bir seferde haznesine 300 kilogram katı atık alabiliyor.



Dünyanın en büyük sodalı gölü olma unvanına sahip Van Gölü’nde kirlenmeye karşı mücadelenin aralıksız yürütüldüğünü kaydeden belediye yetkilileri, Van’ın simgesi olan Van Gölü’nü sonraki kuşaklara tertemiz bir şekilde ulaştırmak için herkesi sorumlu davranmaya davet etti.



Deniz süpürgesinin Van Gölü’ne indirilişi sırasında çalışmaları dikkatle izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.