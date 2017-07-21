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Van Gölü'nde flamingoların dansı

Van’ın Edremit ilçesindeki Dilkaya Havzası'na gelen flamingoların oluşturduğu görsel şov, izleyenleri hayran bırakıyor.

Van Gölünde flamingoların dansı

21 Temmuz 2017 12:17
Van Gölü'nde flamingoların dansı - Tıkla İzle

Her yıl İran'ın Urumiye Gölü'nden gelerek Van Gölü havzasında bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar, bu yıl Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan Dilkaya Havzası'nı mesken tuttu. Göl çevresindeki sulak alanda beslenen flamingoların havadan çekilen görüntüleri, izleyenleri hayran bırakıyor. Drone ile çekilen görüntülerde adeta görsel şov yapan flamingolar ziyaretçilerini bekliyor.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak bütün yaban hayvanların göç sezonlarını ve sulak alanları kontrol ettiklerini belirterek, "Bu sene Edremit tarafındaki sazlıklarda çok sayıda flamingonun görülmesi, ilçedeki güvenliğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İnsanlar denize girerken flamingolar da görsel şölen sunmaktadır” dedi.


 

Etiketler: flamingoların dansı, van gölü


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