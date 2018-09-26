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Van Gölü'nün derinliklerinde mangal ve semaver çayı keyfi

Van Gölü'nün derinliklerinde mangal ve semaver çayı keyfi
Van Gölü'nün derinliklerinde mangal ve semaver çayı keyfi

Van’ın Tuşba Belediyesinin desteğiyle yapılan ‘Çarpanak Adası’na Antik Yoldan Su Altı Yürüyüşü’ne katılan dalgıçlar, daha sonra Van Gölü’nün derinliklerinde mangalda balık yapıp semaver çayı içerek yorgunluk attı.

Van Gölü’nün derinliklerinde mangal ve semaver çayı keyfi - Tıkla İzle

Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği işbirliği ile tarihi Çarpanak Adası'nın güzelliklerine şahitlik etmek ve turizmin ilgisini adaya çekmek amacıyla antik yoldan su altı yürüyüşü yapılmıştı. Yapılan su altı yürüyüşüne katılan Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri, daha sonra Van Gölü'nün derinliklerinde mangalda balık yapıp semaver çayı içerek yorgunluk attı. 

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bu tarihi keyfin sadece Van Gölü'nde yaşandığını belirterek, “Tuşba Belediyesi desteğiyle ‘Çarpanak Adası'na Antik Yoldan Su Altı Yürüyüşü'nün ardından mangalda balık yapıp semaver çayı içerek yorgunluğumuzu üzerimizden attık. Bu şekilde hem Van Gölü'nün güzelliğini hem de Çarpanak Adası'nın tanıtımına katkı sağlamak istedik. Bundan dolayı Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği dalgıçlarını kutlarız” dedi.  

Yılmaz Sönmez

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