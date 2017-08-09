Van Gölü’nün en büyük kadın ve aile plajı hizmete girdi

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 28 dönüm kamp alanı, Erciş Belediyesi tarafından yeniden düzenlendi. Kadın ve aile plajının açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108. Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Van İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Hoş, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, kurum amirleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Plajda soyunma kabinleri, duş yerleri, tuvalet ve çeşmeler kurulduğunu belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, alanın daha önce atıl durumda olduğunu söyledi. Yapılan çalışma ile alanını yeniden Erciş'e yakışır bir plaj haline getirdiklerini belirten Yaşar, Kadın ve Aile Plajının haftanın 3 günü kadınlara, 3 günü ailelere, 1 gününün ise bakıma ayrılacağını ifade ederek, bayanlara ücretsiz ulaşım ve plaja ücretsiz giriş hakkı verildiğini söyledi. Ailelerden 6 yaşından küçük çocuklardan ücret alınmayacağını diğer bireylerden ise kişi başı 2 TL ücret alınacağını belirten Yaşar, Erciş halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Erciş halkının yaşamına değer katma peşindeyiz. İlk geldiğim günde de söyledim. Erciş yanı başında duran ve bir tabiat harikası durumunda olan denizden hiçbir şekilde istifade edemiyor maalesef. Kısmen istifade ediyorsa da, bu istifade edenler genelde Ercişimizin erkekleridir. Bayanlarımızın maalesef bu denizden istifade etmeleri söz konusu değildir. Hayal gibi geliyordu, ama çok şükür bu hayali hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 70-80 yaşına gelmiş teyzelerimiz var, bunlar deniz kenarında yaşamış, ömrünün deniz kenarında tüketip de bir kere olsun gönül rahatlığıyla denize girdiğini düşünüp, gerçekten vicdan sahibi hiçbir idarecinin kabul edeceği bir şey değildir. Erciş’in insanı Van Gölü ile kucaklaşacak ve Van Gölünü sizin tabirinizle Van Denizini en iyi kullanacak ve bundan en iyi istifade edecek Allah’ın izniyle" dedi.

Deniz kenarında yaşayıp da, denize girme imkanı bulamayan bayanlarımıza bu imkanı sunmak için bugün bu tesisin açılışını yaptıklarını ifade eden Yaşar, "Ücretsiz koyacağımız servislerle buraya gelecekler ve gönüllerince denizden istifade edecekler. Çağdaş bir durumda çağdaş bir ortamda denizin tadını çıkartacaklar inşallah. Ve bundan sonra yetişecek kuşaklar Van denizinden sonsuz bir şekilde istifade edecekler Allah’ın izniyle. Biz devlet adına burada iş yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti adına iş yapıyoruz. Bizim burada yaptığımız her hizmet aslında benim şahsımın yaptığı hizmet değil. Türkiye Cumhuriyeti devletini sizlere getirdiği hizmettir. Allah devletimize zeval vermesin. Hep söyledim bugün tekrar söylüyorum. Erciş halkı hizmetin en güzeline layıktır. Bu gördüğünüz hizmet Van Gölü sahilinin en iyi hizmetidir. Plajımız ailelerimize, kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ şeklinde konuştu.

Törende Ercişli işadamı Halis Bahçe Kaymakam Yaşar’a halk adına çiçek sunarken, Ercişli Şair Gökmen Sakin tarafından da Kaymakam Yaşar için yazılan ‘Adamın Oğlu’ isimli bir şiir seslendirildi. Ardından kadınlarla birlikte plajın açılış kurdelesini kesen Yaşar, plajda vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bu arada özellikle bayanlar ise böyle bir imkanı kendilerine sunan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar’a şükranlarını ilettiler.

Nihat Çavuşoğlu

