Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Kalesi’nin UNESCO listesinde yerini alması için 2015 yılı sonlarına doğru hazırladıkları dosyayı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderildiğini belirterek, Şubat 2016 tarihinden sonra değerlendirilmeye alındığını söyledi. Değerlendirmenin ardından bazı eksiklikler nedeniyle dosyanın kendilerine iade edildiğini ifade eden Aktuğ, “Dosyamızı hem Türkçe hem İngilizce olarak düzenledikten sonra tekrar gönderdik. Tabi bu 9 aylık bir süreyi buldu. 9 aylık bir beklemeden sonra temmuz ayı içerisinde toplanan UNESCO Kurulu üyeleri, Türkiye’deki tarihi kalıntılar içerisinde 9 eserin yanı sıra Van Kalesi’ni de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aldılar. Ancak 15 Temmuz olayları nedeniyle ileri bir tarihte toplanma kararı alındı. Ağustos ayı içerisinde yapılan ikinci bir toplantı sonrası bize bu haber ulaşmış oldu. Şu an Akdamar Adamızla birlikte Van Kalemiz de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldı” dedi.

“Akdamar Adası ile birlikte Van Kalesi de sonsuz dek güvence altına alındı”

Van Kalesi’nin UNESCO listesinde yer almasının sevindirici olduğunu ifade eden Aktuğ, “Söylemem gereken şu ki; bundan sonra hem Akdamar Adamız hem Van Kalemiz sonsuza dek bir güvence altına alınmış oldu. Van Kalesi denince sadece kale dediğimiz alan değil; höyük ile birlikte Van Kalesi çevresi ve arka taraftaki eski Van şehrinin olduğu yeri de biz UNESCO’ya kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Van Kalesi’nin UNESCO’da yer almasının çok önemli bir durum olduğunun altını çizen Aktuğ, şunları söyledi:

“İnsanlar tarihi anlamda, kültür anlamında bir yerlere tatile gidecekleri zaman önce UNESCO Dünya Miras Listesi’ni önlerine alıyorlar. Sayfa sayfa bakıyorlar. Türkiye içerisinde hangi tarihi eserler listeye girmiş onları tercih ediyorlar. Bu tercih konusunda bizim şu an dünya miras listesinde iki tarihi eserimiz olmuş oldu. Van’ın hakikaten imajı acısından, Van’a gelecek insanların Van’ı tercih etmeleri açısından çok önemli. Bunun kentin ekonomisine ve turizmine çok büyük katkı sunacağına inanıyorum. Van’ın iki eseriyle dünya miras listesinde yer alması, bir Vanlı olarak çok sevindirici bir olay.”

Van Gölü ve Hoşap Kalesi de UNESCO yolunda

Van’ın tarihi yerlerinin hak ettiği yerde yer alması için gerekli çalışmaları bundan sonra da sürdüreceklerini belirten Aktuğ, “Van Gölü ve Hoşap Kalesi’nin de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne katılımı hususunda hazırlıklarımızı yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Müracaatımızı yapacağız. Eğer onları da bu listeye dahil edebilirsek ne mutlu bize diye avunacağız. Ben bu konuda katkı sağlayan herkese ve İstanbul Üniversitesi’nden Erkan Koynar’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Atilla İdiz



