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Van Kalesi’nden düşen genç yaralandı

Van Kalesi’nde gezerken dengesini kaybetmesi sonucu 15 metre yüksekten düşen genç yaralandı.

Van Kalesinden düşen genç yaralandı

06 Nisan 2018 18:52

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Van Kalesi’nde meydana geldi. Siirt'ten Van'a ziyarete gelen Ömer Sağlam (25) isimli genç, gezmeye gittiği Van Kalesi’nde dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden düştü. Ağır yaralanan Sağlam, olay sonrası bölgeye giden Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından düştüğü yerden kurtarılıp sedye ile ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Sağlam’ın ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklarının olduğu belirtildi.  

Ahmet Kavak
 

Etiketler: van kalesi

 

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