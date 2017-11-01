Van kara, Şırnak yağmura teslim

Van’da iki günden buyana etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç ve vatandaş ise mahsur kaldı. Van’dan Bahçesaray’a gitmek isterken mahsur kalan vatandaşların imdadına Van Büyükşehir Belediyesi iş makinesi yetişti.

Tır ile Bahçesaray ilçesine götürülen iş makinesi, yolun kapalı olması ve vatandaşların mahsur kalması nedeniyle operatörü tarafından indirilip tünelin bulunduğu bölgeye kadar olan yolu açtı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar Van’a geri dönerken, bazıları ise tünele sığındı. Tünelin Bahçesaray çıkışında geri dönmek isteyen bir sürücünün yönetimindeki kamyon kara saplanarak mahsur kalırken, bölgede kar yağışı ve tipi etkili olmaya devam ediyor.

ŞIRNAK

Şırnak’ta da yağmur hazırlıksız yakaladı. Beytüşşebap’ta iki gündür etkili olan toz bulutu nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, sağanak yağış sayesinde nefes aldı. Evlerinden çıkan vatandaşlar, dağlarının zirvelerine kar yağan ilçede kış hazırlıklarına başladı

Öte yandan, dağların zirveleri beyaza bürünen ilçenin alçak kesimlerinde yaprak döken ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GAZİANTEP

Gaziantep’te de ani ısı değişimi beraberinde sisi de getirdi. Kentte iki gündür sisin de etkisiyle kartpostal tadında görüntüler oluşuyor. Günün ağarmasının ardından ortaya çıkan Gaziantep silüeti, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.