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Van kedileri kış güneşinin tadını çıkarttı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezinde bulunan kediler, kış güneşinde güneşlenip oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.

Van kedileri kış güneşinin tadını çıkarttı

29 Aralık 2016 11:44
Van kedileri kış güneşinin tadını çıkarttı - Tıkla İzle

Bir gözü sarı, bir gözü mavi renkli olmaları ve bembeyaz tüyleriyle dünyaca ünlü olan Van Kedisi, havaların güzel olmasından faydalanarak güneşinin tadını çıkardı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedisinin karasal iklim hayvanı olduğunu belirterek, “Bütün yaban hayvanlarda kış bakımı zordur. Olumsuz hava koşulları insanlarda olduğu gibi hayvanları da etkilemektedir. Ancak burası çok fazla doğa şartları ile iç içe değil. Ama bahçemiz açık, kedilerimiz istedikleri zaman eksi 20-25 derecede dışarı çıkabiliyor. İstediğinde yatakhaneye geçebiliyor ya da yemekhaneye gidip yemeğini yiyebiliyor. Dolayısıyla da kışı bizim hayvanlarımız açısından bir nevi dinlenme mevsimi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

“Kış mevsimi kedilerimiz için dinlenme mevsimidir”
Bu mevsimde kedilerin gerek kişisel bakımları, gerekse de sağlık anlamındaki sorunlarıyla ilgilendiklerini anlatan Prof. Dr. Kaya, “Burada bu mevsimde gerek tüy bakımları gerek diğer fiziksel bakımları açısından değerlendirmeler yapıyoruz. Geçen senenin kondisyonu düşük olan, sıkıntılı olan hayvanlarımızın gerek tedavileri gerekse de bakımları ve sağlık sorunlarının giderildiği bir mevsim olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Sıcak havada oynayan Van Kedileri, bembeyaz tüyleri ile güneşte pırıl pırıl parlarken, karla birlikte renkli görüntüler oluşturdu. 

Murat Dalgın
 

Etiketler: van kedisi


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