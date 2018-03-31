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Van kedileri podyuma çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından geleneksel hale getirilen “Van Kedisi Güzellik Yarışması”na katılan kediler, podyumda hem güzelliklerini hem de hünerlerini sergiledi.

Van kedileri podyuma çıktı

31 Mart 2018 20:40

Bir gözü turkuaz, diğer gözü kehribar, ipeksi beyaz tüyleri ve sevimliliğiyle insanları kendine hayran bırakan Van kedisi hakkında farkındalık oluşturan Van YYÜ Kedi Araştırma Merkezi, Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle ‘Shopping Fest’ etkinlikleri kapsamında "Van Kedisi Güzellik Yarışması"nın üçüncüsünü düzenledi. Birbirinden güzel 14 Van kedisi, turkuaz halıda yürüyerek 3 jüri üyesiden puan almaya çalıştı. 3 jüri üyesinden puan almaya çalışan Van kedileri bir biriyle yarışırken, jüri üyeleri kedileri seçmekte zorlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışma çekişmeli geçerken, Yasemin Özdemir'in 'Sezar' isimli kedisi birinci oldu. Güzellik yarışmasının ikincisi, Tülay Erdönmez'in kedisi 'Yeliz', üçüncüsü ise Merve Tarçın'ın kedisi 'Maviş' oldu. Dereceye giren kedi sahiplerine ödülleri Van'ın kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü 2 Nisan'da düzenlenecek törenlerde verileceği belirtildi.

"Kediyi sokakta bulup büyüttüm" 

Birinci olan 'Sezar' isimli kedinin sahibi Yasemin Özdemir, Sezar’ı sokakta bulup büyüttüğünü belirterek "Kedi güzellik yarışmasına olan ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Buradan hayvan severlere çağrım olacak. 5 aydır 'Sezar' ile birlikteyim. Bu sürede hayatım değiştiğini söyleyebilirim. Kedileri satın almayın, sahiplenin lütfen" dedi.

“Bütün Van kedileri çok güzeldir” 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bütün Van kedilerinin güzel olduğunu belirtti. Van kedisiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’ düzenlediklerini ifade eden Kaya, “Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’ festival programına denk geldi. Van kedisi güzellik yarışmalarını her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Amacımız; Van kedisiyle ilgili duyarlılık oluşturmak, bilinç düzeyini artırmak, insanlara hayvan sevgisini aşılayabilmek. Yoksa çirkin Van kedisi yok zaten. Bütün Van kedileri çok güzeldir. Dolaysıyla amacımız Van kedileriyle ilgili bir duyarlılık oluşturmak” dedi.  

Yılmaz Sönmez
 

Etiketler: van kedisi

 

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