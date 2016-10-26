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Van kedisi fuarların maskotu oldu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdullah Kaya; beyaz tüyleri, renkli gözleri, duygusal ve narin yapısıyla bilinen Van kedilerinin hem ulusal hem de uluslararası fuarlarda yerini aldığını belirterek, “Bütün turizm fuarlarına Van kedisiyle katılıyoruz. Kedimiz adeta o fuarların maskotu haline geliyor” dedi.


26 Ekim 2016 09:30

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdullah Kaya, Van kedisinin eskiden turizmdeki öneminin pek bilinmediğini söyledi. Kaya, “Ancak son yıllarda Türkiye genelinde yapılan turizm ile ilgili tüm tanıtımlarda ve yöresel faaliyetlerde mutlaka Van Kedisi’nin bulunma talepleri var. Biz bu taleplerin hemen hemen hepsini değerlendiriyoruz. Gerek İstanbul, gerek Ankara, gerek Antalya ve gerekse de Van’da yapılan bütün turizm fuarlarına Van kedisiyle katılıyoruz. Katıldığımız fuarlarda da kedimiz adeta o fuarın maskotu haline geliyor. Bu da Van kedisinin turizm açısından çok önemli bir değer olduğunu ve gerek kentimizin gerekse ülkemizin tanıtımında çok önemli bir katkısı olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Van kedisi fuardan fuara koşuyor”
Antalya’da önümüzdeki hafta düzenlenecek olan 7. Uluslararası Yöresel Ürünler Fuarına Van kedileriyle katılacaklarını ifade eden Kaya, “Van kedisi fuardan fuara koşuyor diyebiliriz. Önümüzdeki hafta Antalya’da yapılacak olan 7. Uluslararası Yöresel Ürünler Fuarına katılacağız. 4 gün buyunca kedilerimizle fuarda olacağız. Van kedisi severler, oraya uğrayıp kedimizi yakından sevebilirler. 10-13 Kasım tarihlerinde ise ilimizde yapılması planlanan 7. Kültür Turizm Fuarında da kedilerimizle beraber olacağız. Dolayısıyla bizler Van kedisi ve Van’ın tanıtımına katkı sunabilecek her çalışmanın içinde olmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle de kedimiz adeta Türkiye’deki fuarların maskotu haline geldi” ifadelerini kullandı.

“Üniversitenin açılmasıyla ziyaretçi sayısı da arttı”
Üniversitelerin açılmasıyla beraber ziyaretçi sayısının da arttığına işaret eden Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Özellikle ilimize bu yıl gelen birinci sınıf öğrencilerimiz burayı merak etmekte ve aileleriyle birlikte ziyaret etmektedir. Dolayısıyla da bu dönemde ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış meydana gelmektedir. Bu da Türkiye genelinde Van kedisinin tanınırlığının giderek arttığının ve insanların bu hayvanı tanımaya ve sevmeye daha fazla duyarlı hale geldiklerini göstermektedir. Bizler de buraya gelen her ziyaretçimizin memnun bir şekilde ayrılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

“12 ay, 4 mevsim burada yavru var”
Van kedi evinde rutin çalışmaların devam ettiğini ve kedilerin beslenme, sağlık, bakım ve saflaştırma çalışmaları noktasında yeni arayışlar içerisinde olduklarının altını çizen Kaya, “Eskiden kedi evimizde sadece temmuz-ağustos döneminde yavru sevebiliyorduk. Şimdi 12 ay, 4 mevsim burada yavru var. Bu projemiz bir yılını geride bıraktı ve bu süreçte her mevsim burada yavru kedileri sevme şansımız oldu. Şu anda da doğumhanede bir buçuk aylık yavrular söz konusudur. Birinci sezonu böyle geçirdik. İkinci bir sezona başlarken şu anda anne kedilerin bakımlarını yapıyoruz. Aşıları ve parazit mücadeleleri ile kedilerimizi yeni çiftleşme dönemine hazırlıyoruz. Erkek kedilerle dişi kediler şu anda birbirlerinden ayrı bölümlerde yer alıyor. Bu sayede daha kaliteli saf ve yaşama şansı yüksek yavru elde ediyoruz” şeklinde konuştu.
2011’de Van’da yaşanan depremlerin kedileri de olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan Kaya, ancak arada geçen zaman diliminde bunun etkilerini ortadan kaldırdıklarını da sözlerine ekledi.

Öğrenciler ilk kez Van kedisi sevdi
Kedi evini ziyaret eden öğrencilerden İlyas Bor, buraya kuzenleriyle beraber geldiğini belirterek, “Daha önce Van kedilerini sadece televizyonlarda görmüştüm. Böyle beklemiyordum, gerek ortamları gerekse de kedileri beklediğimden daha güzel gördüm. Bu sayede kedileri yakından sevme şansımızda oldu” dedi.
Özlem Ören adlı öğrenci de kedilerin bu kadar cana yakın olacaklarını beklemediğini söyleyerek, “Hayvanlardan korkmama rağmen kedilere ısınmaya çalışıyorum. Kedileri zaten seviyorum, ama ani hareketlerinden korktuğumdan dolayı biraz uzaktan sevmeye çalışıyorum. Van kedilerinin çok sıcakkanlı ve uysal olduklarını fark ettim” ifadelerini kullandı.
Nimet çiçek ise Mersin’den geldiğini ve Van kedilerini ilk defa burada gördüğünü anlattı.

Murat Dalgın 

 


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