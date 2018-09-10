Van merkezli 3 ilde operasyon: 14 gözaltı



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak çalışma başlatıldığı belirtildi. 26 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4 Eylül 2018 günü Van merkezinde 13, Başkale ilçesinde 14, İstanbul 2 ve Bursa 1 olmak üzere 3 ilde 30 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst armalarda; 1 adet Kalaşnikof marka silah, 2 adet tabanca, 6 adet şarjör, 113 adet fişek, 16 gram afyon Sakızı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar için haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca 3’ü Adli Kontrol Kararı ile serbest, 11’i ise tutuklanmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında ise “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.