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Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Van merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

04 Şubat 2018 11:34

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Çatak ilçesinde, çok sayıda terör olayının gerçekleşmesine yönelik faaliyet gösteren, örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik, emniyet birimleri ile koordineli olarak; Van merkezli 4 ilde kapsamlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde; toplam 9 şüpheli yakalanmış ve icra edilen aramalarda; çok sayıda dijital materyal, 2 adet av tüfeği, 1 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 2 adet terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi. 

 

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