Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Çatak ilçesinde, çok sayıda terör olayının gerçekleşmesine yönelik faaliyet gösteren, örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik, emniyet birimleri ile koordineli olarak; Van merkezli 4 ilde kapsamlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde; toplam 9 şüpheli yakalanmış ve icra edilen aramalarda; çok sayıda dijital materyal, 2 adet av tüfeği, 1 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 2 adet terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.