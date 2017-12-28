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Van merkezli DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalandı.

Van merkezli DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

28 Aralık 2017 09:36

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Aralık 2017 günü DEAŞ terör örgütüne yönelik Suriye-Irak çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik Van merkezli Diyarbakır ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi. Operasyonda Van’da 13, Diyarbakır’da 8 ve Mardin’de de 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

Etiketler: DEAŞ, van

 

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