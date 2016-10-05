Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, Karabük, Kayseri, İzmir, Burdur, Kırklareli, Amasya, Afyon, İstanbul, Ankara, Sakarya, Çorum, Sinop, Ordu, Diyarbakır, Isparta, Erzincan ve Bayburt illerindeki milli eğitim müdürlüklerinde görevli ve haklarında yakalama kararı bulunan 33 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şimdiye kadar 9 öğretmenin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.