Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor arasından oynanan maçta sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gecede yaşadığımız sakatlık sonrası benim için ettiğiniz dualar nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bana bakan tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Göz kapağımda çok ufak bir yırtık var ve bu sabah hastanede yapılan kontrollerden sonra gözümde herhangi bir zedelenme olmadığı, her şeyin iyi olduğu anlaşıldı. Böyle şeyler futbolda olur. Yine de maçın sonucundan ve galibiyetten ötürü çok mutluyum. Şimdi derbiye odaklanıyoruz! Haydi Fener" dedi.



Sağlık Bakanlığından Robin Van Persie’nin yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Robin Van Persie’nin yaşadığı sağlık sorunu sırasında 112 acil ambulanslarının 15 dakikada olay yerine vardığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, statta görevli olan 112 ambulans ekibinin futbolcunun bulunduğu istikamete 19.42’de hareket ederek 19.45’e yani 3 dakika içinde ulaştığını, ekibin yaralı futbolcuyu alarak hastaneye naklini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün akşam, Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe arasında oynanan futbol karşılaşmasında yaralanan Robin Van Persie’nin sağlık sorunu ile ilgili bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, 14.05.2011 Tarih ve 27905 Sayılı Kanunla futbol müsabakalarında sağlık tedbiri alma görevinin ev sahibi spor kulüplerine verildiğine dikkat çekilerek "Bakanlığımız ambulansları spor kulüpleriyle organize olarak bu tür yaralanmalara karşı statlarda görevlendirilmektedir. Bu çerçevede dün akşam oynanan maçta da iki adet 112 acil yardım ambulansı stat çevresinde hazır bekletilmiştir" denildi.

"Acil sağlık hizmetleri dünya standartlarında hizmet vermekte"

Maç sırasında göz kapağı üzerine darbe alan ve yaralanan Robin Van Persie’ye ilk müdahalenin kulüp doktoru ve saha içi anlaşmalı özel kuruluş doktoru tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmesine karar verildiği belirtilerek, "Statta hazır bekleyen özel ambulans, kapı kilitli olduğu için kendilerine ayrılan bölümden çıkamamıştır. Bunun üzerine 19.41’de 112 Komuta Kontrol Merkezi aranarak ambulans istenmiştir. Statta görevli olan 112 ambulans ekibi futbolcunun bulunduğu istikamete 19.42’de hareket ederek 19.45’e yani 3 dakika içinde ulaşmıştır. Ekip yaralı futbolcuyu alarak hastaneye naklini gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla 112 acil ambulanslarımızın 15 dakikada olay yerine vardığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Her zaman paydaş olarak gördüğümüz medyamızın böylesi bir olaya ilgi göstermesi habercilik ve haber değeri açısından beklenen bir durumdur. Olay nedeniyle bazı medya kuruluşlarında 112 Acil Sağlık Hizmetlerini ve çalışanlarını töhmet altında bırakabilecek ve yanlış algılamalara neden olabilecek bu ifadeleri düzeltmek ihtiyacı hasıl olmuştur. Unutulmamalıdır ki şehir içinde 10 dakikalık vakaya erişim süresiyle Acil Sağlık hizmetleri dünya standartlarında hizmet vermekte; kara, hava ve deniz yollarından yüksek kalitede acil sağlık hizmetini 7 gün 24 saat ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırmaktadır."