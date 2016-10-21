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Van Persie'nin keyfi yerinde

4-1'lik Manchester United yenilgisinin ardından Robin Van Persie'nin eski takım arkadaşlarıyla şakalaşması sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Van Persienin keyfi yerinde

21 Ekim 2016 09:05

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda Fenerbahçe, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardında sarı-lacivertlilerin Hollandalı golcüsü Robin Van Persie'nin eski takım arkadaşlarıyla maç sonrası şakalaşıp kahkahalar atması Fenerbahçeli taraftarın tepkisine yol açtı.

Van Persie'ye sevgi seli

Robin van Persie, eski takımı Manchester United'a karşı ilk 11'de sahaya çıkarak, 522 gün sonra Old Trafford'da yeniden forma giydi. Ayrıca ev sahibi ekibin taraftarları eski oyuncuları Robin van Persie'ye sevgi gösterisinde bulundu. İngiliz taraftarlar Hollandalı oyuncuya maçın başından itibaren zaman zaman yaptıkları tezahüratlarla destek oldu. Van Persie Fenerbahçe'nin maçtaki tek golüne imza atınca Old Trafford'daki tüm taraftarlar yıldız oyuncuyu ayakta alkışladı.

Etiketler: fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, Van Persie


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