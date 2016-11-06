Fenerbahçe Kulübü doktoru Burak Kunduracıoğlu, Akhisar Belediyespor maçının 38. dakikasında gözüne aldığı darbe sonucu yere yığılan Robin van Persie’nin sağlık durumu ile ilgili FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Kunduracıoğlu, maça devam edemeyen Hollandalı oyuncunun son durumuna ilişkin şöyle konuştu:

“O pozisyonda gözüne darbe almıştı, göz kapağında yırtık ve kanama vardı. İlk müdahale sonrasında göz doktorunun da müdahalesi için hastaneye gönderdik. Tetkikler sonrasında önemli bir şeyinin olmadığını öğrendik. Durumu iyi. Ucuz bir şekilde atlattık. Ambulans bekledik. Acil bir şey olsaydı durum vahim olabilirdi.”