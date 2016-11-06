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Van Persie’nin sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü doktoru Burak Kunduracıoğlu, Robin van Persie’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Van Persienin sağlık durumu hakkında açıklama

06 Kasım 2016 23:37

Fenerbahçe Kulübü doktoru Burak Kunduracıoğlu, Akhisar Belediyespor maçının 38. dakikasında gözüne aldığı darbe sonucu yere yığılan Robin van Persie’nin sağlık durumu ile ilgili FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Kunduracıoğlu, maça devam edemeyen Hollandalı oyuncunun son durumuna ilişkin şöyle konuştu:

“O pozisyonda gözüne darbe almıştı, göz kapağında yırtık ve kanama vardı. İlk müdahale sonrasında göz doktorunun da müdahalesi için hastaneye gönderdik. Tetkikler sonrasında önemli bir şeyinin olmadığını öğrendik. Durumu iyi. Ucuz bir şekilde atlattık. Ambulans bekledik. Acil bir şey olsaydı durum vahim olabilirdi.”

Etiketler: Fenerbahçe Kulübü doktoru Burak Kunduracıoğlu, PERSİE NASIL, Robin van Persie, sağlık durumu


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