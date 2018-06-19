Diğer
Kategoriler

Van-Tebriz tren seferleri yeniden başladı

Van’da güvenlik gerekçesiyle ara verilen Van-Tebriz yolcu tren seferleri, 3 yılın ardından tekrar başladı.

Van-Tebriz tren seferleri yeniden başladı

19 Haziran 2018 20:25

Van'da PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana yapılmayan Van-Tebriz yolcu treni seferleri, yapılan başarılı operasyonlar neticesinde bölgenin huzur ortamına kavuşmasıyla yeniden başladı. Yolcu treni seferlerinin başlamasıyla birlikte Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 vagonlu ve 240 kişi kapasiteli treni, bugün kentte ulaştı. 3 yılın ardından seferlerin yeniden başlamasını sevinçle karşılayan turizmciler, İranlı turistlerin ülkeye geçişinde tren ulaşımını bir alternatif olarak değerlendirdi.

Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan Van Otelciler Birliği Genel Sekreteri Şahin Aydın, yaklaşık 3 yıldır İranlı turistlerin kente minibüslerle ulaşım sağladığını belirtti. Tren seferlerinin bir alternatif oluşturduğunu ifade eden Genel Sekreter Aydın, “Yaklaşık 3-4 yıldır minibüslerle gelen misafirlerimiz vardı. Tren yolculuğu ise buna bir alternatif oldu. Fakat fiyatları biraz yüksek bulduk. Fiyatlarla ilgili İran’dan da o şekilde referanslar aldık. Haftada gelen toplam İranlı turist sayısı yüzde 80’i çarşamba ile cuma günleri arasında geliyor. Çarşamba Tebriz-Van gelişleri olursa, Cuma günü ise Van-Tebriz dönüşleri şeklinde olursa vagonlar dolu bir şeklinde gelecektir” dedi.
İran hükümetinin Türkiye’ye gelen turistlerden aldığı harç ücretini düşürmesini isteyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonraki önceliğimizin Cumhurbaşkanımızın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşmede harçlarla ilgili konuyu dile getirmesidir. Sorunun bu şekilde çözülmesidir. Eğer bu sorun ortadan kalkarsa, trenlerimiz maksimum düzeyde gelecektir.”  

Yılmaz Sönmez
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç