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Van Valiliği 10 gün boyunca gösteri ve yürüyüşleri yasakladı

Van Valiliği, Van’da her türlü gösteri ve yürüyüşün 10 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Van Valiliği 10 gün boyunca gösteri ve yürüyüşleri yasakladı

10 Kasım 2016 18:24

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 11 Kasım 2016 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

Etiketler: gösteri ve yürüyüş, van valiliği, yasak


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