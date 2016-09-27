Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Erciş ilçesinde 27 Eylül 2016 günü saat 18.40 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından Van - Ağrı karayolu üzerindeki Erciş Belediyesi’ne ait yeni hizmet binası önünde, kasasında bomba düzeneği kurulu, çalışır ve terk edilmiş vaziyette bırakılmış bir kamyon bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu kamyon kasasında yapılan detaylı incelemelerde; bin litrelik su tankında yaklaşık bir ton, 11 adet her biri 240 kilogramlık jelikan bidonlar içerisinde 2 bin 640 kilogram ve yine 6 adet her biri 50 kilogramlık çuvallar içerisinde 300 kilogram olmak üzere toplam 3 bin 940 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş bomba düzeneği kurulduğu belirlenmiştir. Ele geçirilen düzenek, bomba imha uzmanı ekipler tarafından iptal edilerek incelenmek üzere muhafaza altına alınmış olup, kamyon kasasındaki yüklü miktarda patlayıcı madde ise güvenli bölgeye taşınarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Belediye binası önünde görev yapan polis unsurlarına yönelik olduğu değerlendirilen olayda kullanılan kamyonun, seyir halindeyken önü kesilerek bölücü terör örgütü mensuplarınca gasp edildiği ve üzerine bomba düzeneği ve patlayıcıların yüklendiği anlaşılmış olup, olayın faillerini yakalamaya yönelik başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülmektedir” denildi.