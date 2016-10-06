Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Güllük Sokak'ta bir arsada 5 Ekim 2016 günü saat 23.00 sıralarında bölücü terör örgütünün kırsal kadro mensubu 2 şahsın bulunduğu bilgisi alınması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatılmıştır. 6 Ekim 2016 günü saat 01.00 sıralarında anılan yerde örgüt mensuplarına müdahale edilmiş, kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerimize el bombasıyla saldırıda bulunan iki örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Olayın meydana geldiği adreslerde yapılan arama ve incelemeler sonucunda 1 adet el bombası, 1 adet parçalanmış telsiz, 1 adet müzik çalar, 4 adet farklı kapasitede USB bellek ve SD kart, 1 adet patlamış el bombasına ait şarapnel parçası, 1 adet bistüri, bir miktar para ve not kâğıdı elde edilmiştir. Ayrıca, ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı belirlenen bir şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.