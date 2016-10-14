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Van Valiliğinden ‘patlama’ açıklaması

Van Valiliği, 8 askerin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Van Valiliğinden patlama açıklaması

14 Ekim 2016 12:22

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Başkale ilçesi Albayrak bölgesinde, 14 Ekim 2016 günü saat 03.40 sıralarında 6. Hudut Alayı 3. Hudut Taburu 9. Hudut Bölük Komutanlığı personeli tarafından malzeme ve personel nakli gerçekleştirildiği sırada, Albayrak/Yavuzlar Mahallesinin 200 metre güneyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşendiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda 8 askeri personel yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili tahkikat sürdürülmekte olup, olayın faillerini yakalama çalışmaları başlatılmıştır” denildi.

Etiketler: patlama açıklaması, van valiliği


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