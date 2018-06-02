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Van ve Diyarbakır'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van ve Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

Van ve Diyarbakırda terör operasyonu: 13 gözaltı

02 Haziran 2018 15:10

Van Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik devam eden çalışmalar kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaları bulunan 15 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 şahıs Diyarbakır'da, 2 şahıs Erciş ilçesinde olmak üzere 13 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.  

 

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