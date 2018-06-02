Van ve Diyarbakır'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik devam eden çalışmalar kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaları bulunan 15 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 şahıs Diyarbakır'da, 2 şahıs Erciş ilçesinde olmak üzere 13 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.