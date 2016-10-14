Van Başkale ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından hain saldırı düzenlendi.
Başkale'de hain tuzak: 8 asker yaralı
Alınan bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Albayrak bölgesindeki Yavuzlar köyü yakınlarında meydana geldi. Sınır karakoluna giden askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'a sevk edilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Şemdinli’de patlama: 4 asker yaralı
Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Üstünağaç mezrası yakınlarında askerin aracın geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker yaralanırken, bölgede operasyon başlatıldı.