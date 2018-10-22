Van YYÜ keşfedilen balık için harekete geçti

Van YYÜ Rektörlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timlerinin eğitim dalışları esnasında rastladığı yeni balık için araştırma başlatıyor. Geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nde yaklaşık 13 metreyi geçen bir mikrobiyalit üzerinde yaşayan 5-6 santimetre boylarında yeni bir balık türü bulunmuştu. Van YYÜ, yeni bulunan balığın yaşam alanlarını araştırmak için bir ekip kurdu.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, eğitim dalışı sırasında yeni balığı fark eden jandarma timlerine teşekkür etti. Rektör Battal, “Öteden beridir şöyle bir ifade kullanırız; ‘Gözü açık olanlar jandarma olur' diye. Bu da onu bir kez daha teyit etmiş oldu. Jandarmamızın bu duyarlılığıyla beraber orada bu balığı tespit etti ve bu anlamda bilim dünyasına önemli bir şey kazandırdı. Bütün tebrik ve teşekkür jandarmamıza” dedi.

“Kurduğumuz ekibi balığın yaşadığı alana yönlendireceğiz”

Van Gölü'nde bulunan yeni balığın yaşam alanlarını araştırması için bir ekip kurduklarını ifade eden Battal, “Buraya gelen suyu ve balığın ne kadar yıldır oraya yerleştiğini tespit etmeye çalışacağız. Balıkla beraber ekosistemde yaşayan bazı yosunların olabileceğini de düşünüyoruz. Dolayısıyla orada başka canlı türleri var mıdır? Bunun araştırmasını da yapacağız. Orada su altı dalış turizmiyle ilgili de bazı çalışmalar yapılabilir. Ekosistemi inceledikten sonra su altı dalış turizmine açılabilirse, bunun da çok yararlı olabileceği kanaatindeyiz. Ancak üzerinde duracağımız öncelikli konu balıkların durumudur” diye konuştu.

“Van Gölü'nde yeni ve kapsamlı bir araştırma başlatıyoruz”

Van Gölü'nde kapsamlı bir araştırma yapacaklarını açıklayan Battal, yeni keşfedilen balığa isim verilirken jandarmaya da başvurulması gerektiğini belirterek, “Balığa isim verilirken Jandarma Sualtı Dalış Timine de başvurulması gerekiyor. Çünkü olayın kahramanı jandarmadır. Van Gölü'nde yeni ve kapsamlı bir araştırma başlatıyoruz. İnşallah bunun sonucunda da birçok bilgi de beraberinde ortaya çıkmış olacak. Araştırmaya yapacak olan ekibin içinde bizim Su Ürünleri Fakültemizden bu alanlarla ilgili olan arkadaşlarımız hem de dışarıdan olan ancak doktorasını ve yüksek lisansını bizden almış olan arkadaşlar var. Bu arkadaşları araştırma ekibinin içine koyduk” şeklinde konuştu.

Yılmaz Sönmez

