Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Müdürü Salim Çekici, BOTAŞ ekiplerinin çalışmalarını tamamladıktan sonra bu sabahtan itibaren gazın kademeli olarak verilmeye başlandığını söyledi. Çekici, "Ancak burada abonelerimizin dikkat etmesi gereken önemli bir husus var. O da abonelerimizin 187 Acil servisimizle irtibata geçmeleri ve onların yönlendirmeleriyle gazlarını kullanmaya başlamaları önem arz ediyor" uyarısında bulundu.

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda da, kesintiyle ilgili bir açıklama yaparak, "Van'a gelen doğalgaz boru hattına geçtiğimiz günlerde bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından yapılan saldırı nedeniyle 5 gündür kente gaz verilmiyordu. Bu saldırıyı lanetliyorum. Yapılan saldırı sonucu kesilen doğalgaz nedeniyle ev, iş yeri, fabrika ve okullar bu kış ayında gazsız kaldı. Halk bunu da not tuttu ve asla unutmayacaktır. Halkımız, doğalgaz saldırısı yapanlara derslerini verecektir. Konuşması gerektiği halde konuşamayanları da halk unutmayacak ve dersini verecektir. BOTAŞ ve Van Gaz ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla gaz akımı yeniden sağlandı. Bu anlamda, BOTAŞ ve Van Gaz ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, Van halkını mağdur edenleri de bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akımını sağlayan PİG İstasyonu mevkiinde 4 gün önce gerçekleşen patlamanın ardından pazar gününden itibaren Van’da gaz kesintisi yaşanmıştı.

Murat Dalgın

VAN