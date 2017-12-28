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Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde narkotik polisleri tarafından uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası 'Zeyna' isimli köpekle bir garaja düzenledikleri operasyonda 102 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Vanda 102 kilo eroin ele geçirildi

28 Aralık 2017 08:53

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinde batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi, Edremit ilçesi Yeni Mahallede bulunan bir ikamet ve müştemilatında Narkotik Madde Arama Köpeği 'Zeyna’ ile birlikte arama yapıldı. Zeyna'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, ikametin garaj kısmında dört 4 çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.U. ve N.U. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. 

Şükrü Akyüz

Etiketler: eroin, van

 

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