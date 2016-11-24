Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentte bulunan uzantılarına ve emniyet yapılanmasına yönelik olarak 11 Kasım 2016 günü yapılan operasyonda 15 şahıs gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların 22-23 Kasım 2016 günü adli makamlara sevk edildikleri ifade edilen açıklamada, "2 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest, 11 şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır. 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.