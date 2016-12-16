Van’da iki gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapı Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, kent genelinde 110 mahalle yolunun kar ve tipi nedeniyle halen ulaşıma kapalı olduğu ve açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Vatandaşı olası don tehlikelerine karşı uyaran Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, kar yağışının yarına kadar devam edeceğini bildirdi.