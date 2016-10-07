Teröre karşı duruşu göstermek için 16 ilden 181 aşiret pazar günü Van’da bir araya gelecek.

Doğu ve Güneydoğu bölgesinden 181 aşiret yani bölge nüfusunun 2 milyonunu temsilen pazar günü bir araya geliyor.

Nüfusun yüzde 22’lik bir kısmını temsil eden bu kitle Van'da buluşuyor. Aşiretler buluşmasında bölgenin kanaat önderleri teröre karşı ortak bir duruş sergileyecek.

Önemli aşiretleri bir araya getiren programın ardından, aşiret lideri İskender Ertuş tarafından bir bildiri okunacak.

Bu buluşma ile; bölge halkının terör örgütüne karşı durarak, devletinin yanında olduğu vurgulanacak.

Terör örgütünün silahlı mücadelesinin artık meşru bir zemininin kalmadığı ve gerçekleştirilen reformlar ile beklentilerin karşılandığı ifade edilecek.

Habertürk