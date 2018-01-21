Van’da 1.8 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle vatandaşları dolandıran şahıslar olduğu yönünde gelen şikayetler üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 3,5 ay süren çalışmaları sonucu zanlıların şu ana kadar tespit edilen mağdurlardan 1 milyon 814 bin TL dolandırdıkları, ayrıca medikal sektöründe faaliyet gösteren bir kişiyi de 500 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli Ankara ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda Van’da 4, Ankara’da 1 ve Tokat’ta 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 3 adet tapu, 1 adet av tüfeği, değişik çaplarda çok sayıda fişek, 19 adet CD, 4 adet video kaset, taşınması yasak kesici aletler ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. 20 Ocak sabahı adliyeye çıkarılan şüphelilerden İ.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, V.T., H.T., Y.S., A.K. ve F.C.K. isimli şahıslar ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılmaz Sönmez