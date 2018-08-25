Van’da 202 kaçak göçmen yakalandı

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 24 Ağustos 2018 günü İpekyolu ilçesinde 2 ayrı adrese yönelik yaptıkları eş zamanlı operasyonda; yasadışı yollardan yurda giriş yapa aralarında çocuk ve kadınlarında da bulunduğu 202 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheliyi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.