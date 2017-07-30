Van'da 278 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, 18-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce: ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde değişik adreslere ve araçlarda uygulama yapıldı. Yaptıkları uygulamalarda toplam 278 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen H.G., AG., CY., Ö.B.K., S.T., HT., A.C., M.E.K. ve NA isimli şahıslar hakkında 5067 SSK muhalefet suçundan yasal işlem yapılmıştır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.