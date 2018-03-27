Van'da 3 ayrı operasyonda 100 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında din gece İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri Van il merkezinde yaptıkları 3 ayrı planlı ve müşterek operasyonda 197 paket halinde toplam 100 kilo 930 gram eroin maddesi ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlk olay 26.03.2018 günü saat 23:00 sıralarında Van-Başkale karayolu üzerinde meydana geldi. Başkale ilçemizden 4 ayrı otomobil birlikte Van merkezine doğru seyir halinde oldukları görüldü. Ekipler tarafından takibe alınan otomobiller, şehir merkezine yakın bir yerde durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpek 'Alfa'nın da katıldığı aramada otomobillerin birinin tabanında zulalanmış 180 paket halinde 92 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin ve otomobile el konulurken, bu 4 otomobilde bulunan 7 kişi de gözaltına alındı" denildi.

Açıklamanın devamında ise "İkinci olay ise 26.03.2018 günü saat 18:30 sıralarında Edremit ilçesinde meydana geldi. 33 plakalı tır ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurularak 'Şila' isimli narkotik dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada tırın kupa kısmında bulunan yastık içerisine gizlenmiş 8 paket halinde 4 kilo 170 gram eroin maddesi ele geçirildi. Erin paketlerine el konulurken tırda bulunan 2 kişi gözaltına alındı" denildi.

Narkotik polisleri, son operasyonda ise 4 kilo 700 gram eroin ele geçirirken, toplamda 100 kilo 930 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgi ise 9 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.