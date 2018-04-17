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Van’da 3 günlük su kesintisi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kent genelinde 3 günlük su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Vanda 3 günlük su kesintisi

17 Nisan 2018 13:53

VASKİ’den yapılan açıklamada, merkez ilçeler İpekyolu, Tuşba ve Edremit ile Gevaş ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Van'a içme suyu sağlayan Bejingir ana kaynağından gelen isale hattında oluşan ani arıza ve bakım onarım nedeniyle 21, 22 ve 23 Nisan 2018 tarihleri arasında zaruri su kesintisine gidileceği ifade edilen açıklamada, “Arızanın belirlenen tarihten önce giderilmesi için ekipler tüm hazırlıklarını tamamladı. Geceli gündüzlü 24 saat çalışılarak, belirlenen yerlere suyun bir an önce verilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek. Su kesintisinden Van merkez ilçeleri İpekyolu ve Tuşba ile Gevaş ilçesinin Atalan Mahallesi, Edremit'in Köprüler, Dönemeç, Mülk, Andaç, Çiçekli, Enginsu, Kıyıcak, Dilkaya, Köşk, Köklü, Elmalık, Eski TOKİ, Yeni Mahalle, Gölkaşı ve Çayırbaşı mahalleleri etkilenecek. Vatandaşlarımızın bu durumu göz önünde bulundurarak, hazırlıklarını yapmaları gerekir” denildi. 

 

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