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Van’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bertildi.

Vanda 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

24 Ağustos 2017 09:37

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı çalışma neticesinde, 23 Ağustos 2017 tarihinde, ilimiz Gürpınar ilçesi Nebirnav Yaylasına 3 kişilik BTÖ mensubunun geldiği tespiti yapılmış, teröristler Hava Kuvvetlerimizin desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun gerçekleştiği bölgede yapılan arama- tarama faaliyeti neticesinde, 1 adet Biksi makinalı tüfek, 1 adet M 16 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son 1 hafta içerisinde Van İli genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir” denildi. 


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